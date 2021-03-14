ليفاندوفسكي يقترب من المستحيل بالبوندسليغا

المصدر: د ب أ

حرمت العارضة القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ثلاثة أهداف محققة أمس السبت لكنه نجح في النهاية في تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونخ خلال الفوز على ملعب فيردر بريمن 3/ 1 ليقطع خطوة جديدة في رحلته نحو تحطيم كل الأرقام القياسية.

وبات ليفاندوفسكي قريبا من معادلة وربما تحطيم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في موسم 1972.

وسجل ليفاندوفسكي هدفا للنادي البافاري أمس بتسديدة من مسافة قريبة ليرفع رصيده إلى 32 هدفا خلال 25 مباراة بالبوندسليجا.

ومع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم فإن القناص البولندي في حاجة لتسجيل هدف واحد في كل مباراة ليتجاوز الرقم القياسي لمولر.

كما اقترب ليفاندوفسكي خطوة جديدة من الرقم القياسي لمولر الهداف التاريخي للبوندسليجا برصيد 365 هدفا، بعد أن سجل بالأمس هدفه رقم 268 ليتقاسم وصافة قائمة الهدافين التاريخيين مع أسطورة شالكه كلاوس فيشر.

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "فخور بمعادلة رقم الأسطورة فيشر.. دائما أردت مساعدة بايرن على الفوز بالألقاب الجديدة من خلال أهدافي".

ومنذ فترة طويلة بدا أن ليفاندوفسكي في طريقه لتجاوز رقم فيشر، لكن هل يطارد رقم مولر؟ "حتى هذا الرقم القياسي تم اعتباره أنه لا يمكن تحطيمه ، لكن لم يعد بعيد تماما عن الملاحقة" بحسب ما كتبه بايرن عبر موقعه الرسمي.

وقال ليون جوريتسكا لاعب بايرن "عليه أن يلعب لبضعة سنوات أخرى لتحطيم هذا الرقم" مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 32 عاما "في حالة بدنية جيدة للغاية".

وأكد هيرمان جيرلاند المدرب المساعد المخضرم لبايرن أن ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم حاليا بدون أي شك.

وقال جيرلاند للموقع الرسمي لبايرن قبل مواجهة بريمن "كلاوس كان لاعبا رائعا، لاعب من طراز عالمي صاحب سرعة هائلة مع تميزه في ألعاب الهواء"، مشيرا إلى أن مطاردة ليفاندوفسكي له تبرهن عن إمكانياته الخاصة.

وضحك جيرلاند بشأن الحديث عن مطاردة ليفاندوفسكي للرقم القياسي لمولر، لكنه قال "وصل لمستوى رائع ونادرا ما يصاب... دون شك لديه القدرة على مواصلة اللعب لعدة سنوات قادمة".

ومدد ليفاندوفسكي عقده مع بايرن حتى 2023 وربما يبقى لأطول من ذلك بعد أن تردد لفترة طويلة أن ريال مدريد الإسباني يسعى لضمه.

من جانبه قال زميله توماس مولر "ليفي يدرك مدى أهميته للفريق، إنه يقاتل من أجل أهدافه ومن أجل الفريق في كل مباراة".

وأوضح بايرن أن ليفاندوفسكي سجل في شباك 16 من المنافسين الـ17 الأخرين بالبوندسليجا هذا الموسم ويبقى لايبزج هو الفريق الوحيد الذي عجز المهاجم البولندي عن هز شباكه.

إنجاز ليفاندوفسكي تحقق أربع مرات من قبل ، عن طريق المهاجم البولندي نفسه في الموسم الماضي وايلتون لاعب بريمن في 2004 وجيرد مولر في عامي 1967 و1970.

ويمتلك ليفاندوفسكي فرصة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه إذا نجح في هز شباك لايبزج خلال مواجهته أمام ضيفه بايرن في الثالث من نيسان/ابريل المقبل.

وأكد توماس مولر أن هذه الأمور "تلازمك بعد نهاية مسيرتك" مشيرا إلى أنه سيكون سعيدا لليفاندوفسكي "سجل مجددا في المباراة المقبلة أرجوك".







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