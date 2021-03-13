ليفاندوفسكي يعادل رقم فيشر كثاني أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الألماني

المصدر: رويترز

فاز بايرن ميونيخ 3-1 على مضيفه فيردر بريمن اليوم السبت وتقدم مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي إلى المركز الثاني في قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عبر التاريخ مع تعزيز حامل اللقب صدارته بفارق خمس نقاط.

وسدد ليفاندوفسكي، البالغ عمره 32 عاما والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2020، مرتين في إطار المرمى في الشوط الثاني قبل أن يجعل النتيجة 3-صفر وانضم إلى كلاوس فيشر في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 268 هدفا ولا يتقدم عليهما سوى جيرد مولر وله 365 هدفا.

ولم يتعرض بايرن، الذي يستضيف لاتسيو في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، لمشاكل أمام مضيفه وافتتح ليون جوريتسكا التسجيل في الدقيقة 22.

وصنع توماس مولر الهدف 13 له هذا الموسم عندما هز سيرج جنابري الشباك في الدقيقة 35.

وكان ليفاندوفسكي، لاعب بروسيا دورتموند السابق، عازما على هز الشباك بعد الاستراحة، لكنه سدد في إطار المرمى في الدقيقتين 54 و58 وأنقذ ييري بافلينكا فرصتين من المهاجم البولندي بعد ذلك.

وهز ليفاندوفسكي الشباك من مدى قريب بعد تمريرة كينجسلي كومان العرضية في الدقيقة 67 ليرفع رصيده إلى 32 هدفا في الدوري هذا الموسم ويقترب خطوة أخرى نحو رقم جيرد مولر القياسي البالغ 40 هدفا في موسم 1971-1972.

ورد القائم فرصة ثالثة من ليفاندوفسكي في الدقيقة 78 قبل أن يقلص نيكلاس فولكروج الفارق قرب النهاية.

ورفع بايرن رصيده إلى 58 نقطة متقدما بخمس نقاط على رازن بال شبورت لايبزيج الذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت غدا الأحد.

وتقدم فولفسبورج إلى المركز الثالث وله 48 نقطة بعدما سحق ضيفه شالكه متذيل الترتيب بنتيجة 5-صفر.

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