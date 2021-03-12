رئيس نادي هانوفر ينفي علمه برغبة بايرن ميونخ في ضم الحارس زيلر

المصدر: د ب أ

قال مارتين كايند رئيس نادي هانوفر الألماني لكرة القدم، ومالك حصة الأغلبية به، إنه ليس لديه دراية بوجود أي رغبة من جانب نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) في التعاقد مع حارس المرمى رون روبرت زيلر.

وقال كايند في تصريحات لبوابة "شبورت بوتسر" الإخبارية اليوم الجمعة :"لم نتلق أي شيء ملموس."

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن زيلر حارس المنتخب الألماني السابق، المعار حاليا لفريق كولون، قد ينضم إلى بايرن ميونخ قادما من فريق الدرجة الثانية في الصيف المقبل ليكون أحد الخيارات البديلة لمانويل نوير حارس مرمى بايرن.

ويعد ألكسندر نوبل، المنضم إلى بايرن في الصيف قادما من شالكه، الحارس الثاني في الفريق البافاري حاليا خلف نوير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز