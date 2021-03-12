هدف متأخر يقود ميلان للتعادل مع يونايتد في الدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

سجل المدافع سيمون كير هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه ميلان للتعادل 1-1 مع مضيفه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم في أولد ترافورد اليوم الخميس.

وكان يونايتد تقدم بهدف بواسطة الواعد أماد ديالو في الدقيقة 50 قبل أن يسجل كير بضربة رأس بعد ركلة ركنية ليدرك التعادل في الرمق الأخير.

وكان التعادل مستحقا لفريق المدرب ستيفانو بيولي الذي سجل هدفين في الشوط الأول لكن الحكم ألغاهما بعد أن اخترق دفاع يونايتد بسهولة.

ونزل ديالو البالغ من العمر 18 عاما، والمنضم إلى يونايتد من أتلانتا الإيطالي في يناير الماضي، بديلا بين الشوطين ليسجل أول أهدافه مع النادي الانجليزي بعد مشاركته بخمس دقائق.

وانسل الجناح القادم من ساحل العاج من دفاع ميلان ليهز الشباك بعد عمل رائع من برونو فرنانديز.

وكان الحظ وقف بجوار يونايتد في الشوط الأول بعد أن سجل رفائيل لياو هدفا في الدقيقة الخامسة ألغاه الحكم بسبب التسلل.

ولم يحتسب الحكم كذلك هدف فرانك كيسي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

وتصدى دين هندرسون حارس يونايتد لعدة فرص لكن فريق المدرب أولي جونار سولشار كاد أن يتقدم في الدقيقة 39 بعد أن سدد هاري مجواير في القائم من مسافة قريبة.

كما أهدر دان جيمس فرصة أخرى بعد أن اندفع يونايتد للهجوم لكنه حول تمريرة ميسون جرينوود العرضية بعيدا عن الشباك من مسافة خمسة أمتار.

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