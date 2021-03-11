ساو باولو تعلق منافسات كرة القدم مع ارتفاع وفيات فيروس كورونا

المصدر: رويترز

ستتوقف بطولة كرة القدم في ساو باولو بعد أن قرر حاكم الولاية البرازيلية اليوم الخميس تعليق المنافسات لمدة أسبوعين على الأقل مع ارتفاع وفيات كوفيد-19 إلى مستويات لا سابق لها في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي الحظر المفروض على كل الرياضات في إطار قيود واسعة النطاق في محاولة لإحتواء انتشار الفيروس.

وسيبدأ الحظر في 15 مارس ويستمر حتى 30 من الشهر ذاته مما يعني أن مباريات مطلع الأسبوع المقبل ستقام في موعدها.

وقال جواو دوريا حاكم الولاية "للأسف وصلنا إلى مرحلة حرجة هي الأكثر خطورة في الحرب على الوباء.

"البرازيل تنهار وإذا لم ننجح في إحتواء الوباء لن تكون ساو باولو مختلفة عن باقي أنحاء البلاد".

وسجلت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء زيادة يومية قياسية في الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث لقي 2286 مصابا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 79876 ليرتفع الإجمالي في البلاد منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 11.2 مليون.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 270656، في ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية يوم الأربعاء إن معدلات العدوى في البرازيل مقلقة، حيث تتفشى سلالة جديدة أسرع انتشارا تعرف باسم (بي1) ودعت إلى تشديد إجراءات الصحة العامة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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