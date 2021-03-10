مانشستر سيتي يخوض مباراته أمام مونشنجلادباخ بدوري الأبطال في بودابست

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء أن المباراة التي كانت مقررة لمانشستر سيتي الإنجليزي على ملعبه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ستقام في العاصمة المجرية بودابست، وذلك بسبب قيود السفر المفروضة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستقام المباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" الذي شهد أيضا فوز مانشستر سيتي 2 / صفر في مباراة الذهاب أمام مونشنجلادباخ.

كذلك ستجبر قيود السفر فريق ليفربول على خوض المباراة التي كانت مقررة على ملعبه أمام لايبزج الألماني اليوم الأربعاء، في بودابست، التي شهدت أيضا فوز ليفربول 2 / صفر في مباراة الذهاب.

وتشكل بريطانيا منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي حالة السفر إلى بريطانيا كان سيتعين على الفرق الألمانية الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى العودة إلى ألمانيا.

وسيضطر كل من لايبزج ومونشنجلادباخ لدفع غرامة تفوق مليون يورو (19ر1 مليون دولار) بسبب تغيير ملعب المباراة.

وطبقا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، سيحصل كل من مانشستر سيتي وليفربول على تعويض يعادل 10 % من رسوم الدخول.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أمس الأول الاثنين أن لايبزج سيكون ملزما بدفع نصف تكاليف إقامة المباراة في بودابست.

وأوضحت بيلد أن لايبزج كان قد تحمل تكاليف إضافية قيمتها 300 ألف يورو في مباراة الذهاب، التي جرى نقلها أيضا إلى العاصمة المجرية بسبب قيود السفر.

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