بنزيمه: حظوظ الريال في التتويج بالدوري الإسباني قائمة

المصدر: د ب أ

شدد كريم بنزيمه نجم فريق ريال مدريد على أن حظوظ فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، مازالت قائمة بعد تعادله 1 / 1 مع مضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وأنقذ بنزيمه الفريق الملكي من الخسارة في (ديربي مدريد)، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 88 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب (واندا ميتروبوليتانو).

وبقي الريال في المركز الثالث بترتيب البطولة برصيد 54 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف أتلتيكو (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما يحتل برشلونة، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

وقال بنزيمه عقب المباراة، التي شهدت تقدم أتلتيكو بهدف في الشوط الأول حمل توقيع نجمه الأوروجواياني لويس سواريز "هذه نقطة جيدة بالنسبة لنا".

وأضاف بنزيمه "يمكننا أن نكون سعداء بالنتيجة، الأمر لم ينته بالنسبة لنا، بإمكاننا الاستمرار في التفكير في (التتويج) بالدوري الإسباني".

أوضح بنزيمه "كان أتلتيكو الطرف الأفضل في الشوط الأول لكننا فرضنا سيطرتنا في الشوط الثاني. حافظنا على هدوء أعصابنا. لا أعرف ما إذا كنا نفتقر إلى قوة التهديف ولكن يتعين علينا تسجيل المزيد لأننا نصنع الفرص".

ويحمل هذا التعادل رقم 40 خلال 168 مباراة جمعت بين الفريقين بالدوري الإسباني، مقابل 89 انتصارا للريال و39 فوزا لأتلتيكو.

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