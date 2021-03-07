بنزيمة ينقذ الريال ويمنحه نقطة غالية أمام أتلتيكو

المصدر: د ب أ

أنقذ النجم الفرنسي كريم بنزيمه فريقه ريال مدريد من الخسارة في ديربي العاصمة الإسبانية، بعدما قاد الفريق الملكي لتعادل قاتل مع مضيفه أتلتيكو مدريد 1 - 1 اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وحرم التعادل أتلتيكو من التحليق في صدارة المسابقة، حيث أصبح في جعبته 59 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة، (المستفيد الأكبر من تلك النتيجة، علما أن أتلتيكو مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما بقي الريال في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وبادر أتلتيكو بالتسجيل عبر نجمه الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 15، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 17 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة، بفارق هدفين خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز أتلتيكو، أحرز بنزيمه هدف التعادل الثمين للريال في الدقيقة 88، ليقود الفريق الملكي للاستمرار في صراع المنافسة على اللقب، الذي توج به في الموسم الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز