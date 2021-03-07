رأسية مانشيني تمنح روما الفوز على جنوة

المصدر: رويترز



بفضل هدف من لاعبه جيانلوكا مانشيني في الشوط الأول فاز روما على ضيفه جنوة 1-صفر ليتقدم إلى المركز الرابع بين فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وجاءت المباراة متوازنة بين الفريقين ومنح مانشيني فريقه هدف الفوز بضربة رأس قوبة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 24 ليرتفع رصيد الفريق الفائز الذي يقوده المدرب باولو فونسيكا إلى 50 نقطة من 26 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على أتلانتا الخامس (25 مباراة) ومتخلفا بنقطتين عن البطل يوفنتوس صاحب المركز الثالث (25 مباراة).

وسنحت لروما بعض الفرص لتعزيز النتيجة وكانت أبرزها كرة لاعبه البديل جونزالو فيلار التي ارتطمت بالقائم في الشوط الثاني.

كما أهدر الضيوف بعض الفرص لانتزاع التعادل أيضا.

وبالهزيمة توقف رصيد جنوة عند 27 نقطة في المركز 13 بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في أخر خمس مباريات خاضها في الدوري.



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