ميسي يصنع هدفين وبرشلونة يواصل التقدم بالفوز على أوساسونا

المصدر: رويترز

واصل برشلونة تألقه المحلي وفاز 2-صفر خارج ملعبه على أوساسونا، أمس، ليصبح على بُعد نقطتين من أتليتيكو مدريد، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعدما صنع ليونيل ميسي الهدفين اللذين سجلهما جوردي ألبا والشاب إيلاش موريبا.

وأسهم ميسي في تقدم برشلونة بعد مرور نصف ساعة عندما اخترق دفاع أوساسونا بتمريرة رائعة إلى ألبا الذي سيطر على الكرة قبل أن يطلق تسديدة قوية في سقف المرمى.

وبعد ذلك هيأ ميسي الكرة إلى موريبا البالغ عمره 18 عاماً، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، محرزاً أول أهدافه مع النادي في ثالث مبارياته فقط بالدوري.

وتحقق الانتصار بعد فوز برشلونة على أشبيلية، ليبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي، وحقق فوزه 13 في 16 مباراة بالدوري، وما زال سجله يخلو من الهزائم منذ سقوطه أمام قادش في الخامس من ديسمبر.

وبقي الفريق الكتالوني في المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، متأخراً بنقطتين عن أتليتيكو الذي خاض 24 مباراة، ويستضيف ريال مدريد صاحب المركز الثالث اليوم، ويحتل أوساسونا المركز 13 برصيد 28 نقطة.

وقال رونالد كومان مدرب برشلونة: "نحن بحاجة فقط لمواصلة الانتصارات. لم يكن أفضل أداء لنا، لكننا لعبنا جيداً ونستحق الفوز".

وأضاف المدرب الهولندي: "لعبنا بطاقة كبيرة. شعرنا بالإرهاق، لكننا قدمنا أداء محترفاً وسجلنا هدفين رائعين. أنا سعيد للغاية، هذه مسيرة مهمة للغاية، وأتمنى أن نستمر على هذا الطريق".

واحتاج برشلونة، الذي ربما كان ما زال يشعر بآثار انتصاره 3-صفر على أشبيلية بعد وقت إضافي، إلى وقت للتأقلم، وكاد أن يتأخر في الدقيقة الثانية. وتصدى مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة بطريقة رائعة لثلاث فرص ليحافظ على شباكه نظيفة.

وتعين على الحارس الألماني الخروج من مرماه لينقذ محاولة من جوناثان كاليري لاعب أوساسونا، الذي كان منفردا بحارس برشلونة من نصف ملعبه. كما تدخل بطريقة رائعة ليحرم كيكي بارخا من التسجيل بعدما قفز إلى اليمين وأبعد الكرة بيده اليسرى.

وبعد تقدم برشلونة بهدف ألبا، أنقذ تير شتيجن الفريق الزائر للمرة الثالثة عندما تصدى لفرصة لاعب الوسط روبن جارسيا من مدى قريب.

وبعد موسم صعب داخل وخارج الملعب، تبدو الأمور أكثر إشراقاً الآن في برشلونة الذي سينتخب رئيسا جديدا للنادي غدا الأحد.

ويتجه بعد ذلك إلى فرنسا بحثاً عن تحقيق معجزة أخرى في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر يوم الأربعاء بعد تأخره ذهابا 4-1.

وقال كومان: "علينا أن نخلد للراحة الآن ثم نستعد للمباراة. لا أريد أن أقول إن الأمر مستحيل، وسنذهب إلى هناك لنحاول تحقيق نتيجة جيدة".

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