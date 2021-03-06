اتحاد جنوب أفريقيا يعلن تنصيب باتريس موتسيبي رئيسا لـ(كاف) بالتزكية

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم اليوم السبت تولي باتريس موتسيبي، مالك نادي صن داونز الجنوب أفريقي، رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بالتزكية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة كاف يوم الجمعة القادم خلال فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد القاري بالمغرب.

كشف اتحاد الكرة بجنوب أفريقيا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم أن "الجنوب أفريقي موتسيبي من المقرر أن يصبح الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد انسحاب جميع منافسيه".

أوضح اتحاد جنوب أفريقيا "السنغالي أوجستن سنجور والإيفواري جاك أنوما والموريتاني أحمد ولد يحيى قرروا الانسحاب بشكل متفق عليه أمام موتسيبي".

أشار الاتحاد أيضا على حسابه في تويتر إلى أن ولد يحيى وسنجور، سيكونان النائبين الأول والثاني لرئيس كاف.

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