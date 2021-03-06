أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أهدر فريق أرسنال فوزا كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه بيرنلي 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة السادسة، وتعادل بيرنلي عن طريق كريس وود في الدقيقة 39.

ورفع أرسنال رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب ومالت الكفة قليلا ناحية أرسنال الذي استطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عندما انطلق ويليان بالكرة من منتصف الملعب ثم مررها إلى بيير إيمريك أوباميانج الذي توغل بالكرة من الناحية اليسرى ثم دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية لمست يد نيك بوب حارس مرمى بيرنلي قبل أن تعانق الشباك.

وأهدر بوكايو ساكا فرصة تسجيل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 23 عندما استلم تمريرة بينية من أوباميانج ليصبح في مواجهة الحارس بوب من الناحية اليسرى ولكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن للحارس.

بعد تلك المحاولة دخل فريق بيرنلي أجواء المباراة الهجومية وبادل أرسنال للهجمات ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى أرسنال، ومع ذلك تمكن بيرنلي من تعديل النتيجة في الدقيقة 39 عندما مرر بيرند لينو، حارس أرسنال، الكرة إلى زميله جرانيت شاكا داخل منطقة الجزاء الذي حاول تمريرها لتصطدم بكريس وود، مهاجم بيرنلي، وتعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق أسنال من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الثاني، في المقابل اعتمد فريق بيرنلي على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ومع ذلك لم يشهد هذا الشوط الكثير من الأحداث خاصة وأن اللعب انحصر في وسط الملعب في أغلب فتراته باستثناء الربع ساعة الأخير من اللقاء.

واتيحت لفريق بيرنلي فرصتين حقيقيتين لتسجيل الأهداف، الأولى كانت في الدقيقة 78 عندما سدد اريك بيترس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها بيرند لينو بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

والفرصة الثانية كانت في الدقيقة 80 عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها كريس وود بتسديدة قوية لكن لينو تألق وتصدى للكرة.

بينما أتيحت فرصة هدف مؤكد لأرسنال الدقيقة 84 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة جزاء بيرنلي قابلها نيكولاس بيبي بتسديدة قوية ليبعدها ايرك بيترس من على خط المرمى ثم اصطدمت بالعارضة ليطلق الحكم صافرته معلنا احتساب ركلة جزاء لأرسنال وإشهار البطاقة الحمراء في وجه بيترس على اعتبار أن الكرة لمست يده، ولكن الحكم ألغى ركلة الجزاء والبطاقة الحمراء، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أهدر أرسنال فرصة تسجيل الهدف الثاني ،فبعد سلسلة من التسديدات التي تصدى لها لاعبو بيرنلي وصلت الكرة إلى داني سيبايوس على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1/1.

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