ديوكوفيتش يؤكد عودته لبطولات المحترفين بالمشاركة في ميامي

المصدر: رويترز



أكد نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إنه سيعود إلى الملاعب في بطولة ميامي المفتوحة للتنس الشهر الحالي بعد تعافيه من تمزق عضلي خلال فوزه بلقب أستراليا المفتوحة.

واصيب اللاعب الصربي البالغ عمره 33 عاما في الدور الثالث في ملبورن بارك لكن ذلك لم يمنعه من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب التاسع ورقم 18 في البطولات الأربع الكبرى.

ويوم الاثنين المقبل سينفرد ديوكوفيتش بالرقم القياسي في صدارة التصنيف العالمي لمدة 311 أسبوعا ليكسر رقم روجر فيدرر.

ووفقا لجدول البطولات التي سيشارك فيها على موقعه، سيكون ديوكوفيتش حاضرا في بطولة ميامي المقامة من 22 مارس آذار وحتى الرابع من أبريل نيسان.

وبعد ميامي، التي نال لقبها ست مرات، سيعود إلى أوروبا لانطلاق موسم الملاعب الرملية قبل بداية فرنسا المفتوحة في نهاية مايو.

وسيشارك ديوكوفيتش في مونت كارلو للأساتذة في موناكو ما بين 11 و18 أبريل ثم يعود إلى بلجراد للمشاركة في بطولة صربيا المفتوحة.

وتعود بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين إلى بلجراد لأول مرة منذ 2012 وتقام المنافسات في الفترة 19-25 أبريل.



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