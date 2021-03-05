جمال موسيالا يوقع أول عقد احتراف مع بايرن ميونيخ

المصدر: رويترز

وقع جمال موسيالا لاعب الوسط المهاجم في بايرن ميونيخ اليوم الجمعة على أول عقد احتراف خلال مسيرته مع اللعبة سيستمر بمقتضاه في صفوف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم حتى 2026.

وانضم موسيالا إلى فريق النادي البافاري تحت 17 عاما في 2019 قادما من تشيلسي اللندني وتطور مستواه سريعا ليحصل على فرصة اللعب في صفوف الفريق الأول كما أنه يتوقع الانضمام للمنتخب الألماني الأول قريبا.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي في بايرن ميونيخ في بيان "نحن سعداء للغاية بتوقيع جمال عقده الأول وهو عقد طويل الامد مع بايرن ميونيخ".

وأضاف مسؤول النادي "الآن علينا ضمان تطور مستواه".

وشارك موسيالا حتى الآن في 27 مباراة مع بايرن في جميع المنافسات وفي الأسبوع الماضي أصبح أصغر لاعب سنا في تاريخ النادي يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا عندما أحرز هدفا خلال الفوز 4-1 على لاتسيو الإيطالي.

وقبل أقل من 10 أيام فقط أعلن موسيالا رغبته في اللعب باسم منتخب ألمانيا مستقبلا رغم إمكانية اللعب لمنتخب انجلترا أيضا.

وقال يواخيم لوف مدرب ألمانيا إنه سيضم موسيالا للفريق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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