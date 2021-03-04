برشلونة يقهر أشبيلية بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا

المصدر: د ب أ

واصل برشلونة صحوته وحجز مكانا لنفسه بجدارة في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / صفر على أشبيلية مساء الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل برشلونة إلى نهائي البطولة بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث سبق لأشبيلية الفوز على ملعبه 2 / صفر ذهابا.

ويلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين ليفانتي وأتلتيك بلباو مساء اليوم الخميس علما بأن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بلباو انتهت بالتعادل 1 / 1 .

وحسم برشلونة مباراة الإياب لصالحه في الوقت الإضافي بعدما أنهى الوقت الأصلي بالفوز 2 / صفر وهي نفس النتيجة التي فاز بها أشبيلية ذهابا.

وقدم برشلونة اليوم نسخة جديدة من "ريمونتادا" تاريخية للفريق حيث بدد آمال أشبيلية الذي كان الأقرب للتأهل.

كما أكد برشلونة أنه استعاد كثيرا من اتزانه في هذا الموسم الذي عانى فيه الأمرين.

وجاء الفوز على أشبيلية مساء الأربعاء بعد ثلاثة أيام فقط من فوز برشلونة على نفس الفريق 2 / صفر في عقر داره بالدوري الإسباني.

وأنهى برشلونة الشوط أول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 فيما شهد الشوط الثاني ضربة جزاء ضائعة لأشبيلية عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 73 .

وفيما تأهب أشبيلية للخروج بهذه النتيجة ، سجل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد دقيقتين فقط من طرد فيرناندو ريجس لاعب أشبيلية ، ليدفع بيكيه باللقاء إلى وقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي ، سجل مارتن برايثوايت الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 95 فيما تلقى أشبيلية لطمة أخرى بطرد لاعبه لوك دي يونج في الدقيقة 103 ليضاعف من صعوبة المهمة على الفريق ويسهل مهمة برشلونة في الخروج فائزا بالمباراة وبطاقة التأهل للنهائي.

وأعادت هذه الريمونتادا لبرشلونة ذكريات الريمونتادا الشهيرة للفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي حققها برشلونة في مارس أيضا ولكن في عام 2017 .

وكان برشلونة خسر صفر / 4 أمام سان جيرمان صفر / 4 ذهابا في باريس لكن الفريق الكتالوني أنهى مباراة الإياب لصالحه في برشلونة بالفوز 6 / 1 وبالفوز 6 / 5 في مجموع المباراتين.

ويمثل الفوز على أشبيلية والتأهل لنهائي كأس إسبانيا دفعة قوية لبرشلونة قبل أسبوع واحد من مباراته المهمة أمام سان جيرمان أيضا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال هذا الموسم حيث يلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل في باريس علما بأن سان جيرمان فاز على برشلونة 4 / 1 في عقر داره ذهابا.

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