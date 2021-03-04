كيسي ينقذ ميلان ويخطف التعادل أمام أودينيزي بركلة جزاء متأخرة

المصدر: رويترز

سجل فرانك كيسي هدفا من ركلة جزاء في الرمق الأخير من المباراة لينقذ ميلان ويقوده للتعادل 1-1 مع أودينيزي اليوم الأربعاء ما يعطي الفرصة لغريمه إنتر ميلان للابتعاد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وعانى ميلان لاختراق دفاع الزوار في غياب الهداف المصاب زلاتان إبراهيموفيتش وارتكب الحارس جيانلويجي دوناروما خطأ كلف فريقه هدفا في الدقيقة 68 حين فشل في التعامل مع ضربة رأس رودريجو بيكاو.

لكن جناح أودينيزي ينس ستريجر لارسن لمس الكرة بذراعه داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح كيسي فرصة انتزاع نقطة لأصحاب الضيافة من علامة الجزاء.

وجمع ميلان أربع نقاط من آخر أربع مباريات بالدوري ويملك المتصدر إنتر فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط اذا تغلب على بارما المتعثر غدا الخميس.

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