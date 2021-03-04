ليستر يتعادل 1-1 مع مضيفه بيرنلي

المصدر: رويترز

تعادل ليستر سيتي صاحب المركز الثالث 1-1 مع مضيفه بيرنلي المتعثر في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد أن سجل المهاجم النيجيري كليشي إيهيناتشو هدفا ليلغي تقدم بيرنلي.

وضع ماتي فيدرا بيرنلي في المقدمة في الدقيقة الرابعة بعد أن قطع تمريرة حمزة شودري الخلفية إلى ويلفريد نديدي عند حافة المنطقة ليضعها المهاجم التشيكي في مرمى الحارس كاسبر شمايكل ليسجل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ولاحت لشودري فرصة سريعة لاصلاح الخطأ لكنه لم يستفد منها.

ورغم غياب العديد من لاعبيه البارزين مثل جيمس ماديسون وهارفي بارنز شكل ليستر خطورة وأدرك التعادل في الدقيقة 34.

ولعب نديدي كرة جميلة إلى إيهيناتشو في المنطقة ليضعها اللاعب النيجيري في مرمى الحارس نيك بوب.

وقدم بيرنلي صاحب المركز 15 عرضا سيئا في الخسارة 4-صفر أمام مضيفه توتنهام يوم الأحد لكنه استفاق اليوم منتشيا بعودة المهاجم كريس وود.

وأجبر اللاعب النيوزيلندي، الذي هز الشباك في آخر ثلاث مباريات له أمام ليستر ناديه السابق، الحارس شمايكل على التصدي لمحاولة رائعة بضربة رأس.

وسدد آشلي وستوود لاعب وسط بيرنلي في القائم من خارج المنطقة حيث بحث فريق المدرب شون دايك الذي يسعى لتفادي الهبوط عن الحصول على النقاط كاملة.

وسدد ليستر أيضا في إطار المرمى بواسطة يوري تلمانس لكن فريق المدرب بريندان روجرز خرج بنقطة من المباراة.

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