يوفنتوس يضم مكيني لصفوفه بصورة نهائية

المصدر: د ب أ

أكمل فريق يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم التسعة الأخيرة، التعاقد مع لاعب الوسط الأمريكي ويستون مكيني، المعار حاليا من فريق شالكه، متذيل الترتيب في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأعلن بيان صادر عن يوفنتوس اليوم الأربعاء "اعتبارا من اليوم، أصبح (مكيني) فعليا لاعبا في يوفنتوس، مع شراء النادي اللاعب بصورة نهائية من شالكه".

وانضم مكيني "22 عاما" على سبيل الإعارة من شالكه في أغسطس الماضي، حيث لعب 21 مباراة في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، بالإضافة إلى ست مباريات من إجمالي سبعة لقاءات في الموسم الحالي ببطولة دوري أبطال أوروبا ، وأحرز خمسة أهداف.

وأكمل النادي صفقة مكيني مقابل 5ر18 مليون يورو (4ر22 مليون دولار)، بالإضافة إلى 5ر6 مليون يورو كمكافآت محتملة "عند تحقيق شروط معينة على مدار العقد" الذي ينتهي في يونيو 2025.

يأتي بيع مكيني ليساهم في إنعاش خزينة شالكه، الذي يعاني من ضائقة مالية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وربما يتفاقم الوضع المالي السييء للنادي حال هبوطه لدوري الدرجة الثانية الألماني.

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