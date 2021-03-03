مانشستر سيتي يواصل حصد الأرقام ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

واصل مانشستر سيتي ممارسة هوايته في تحقيق الأرقام القياسية والمميزة ومدد الفريق مسيرة انتصاراته الرائعة في 2021 بفوز ثمين 4 / 1 على وولفرهامبتون اليوم الثلاثاء في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولعب الجزائري رياض محرز دورا بارزا في فوز الفريق المعروف بلقب سيتزنز" حيث سجل هدفا وصنع هدفين ليقود الفريق للفوز الثمين.

وحقق مانشستر سيتي اليوم انتصاره الثالث عشر على التوالي في 13 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي منذ بداية 2021 ليمدد الرقم القياسي لعدد الانتصارات التي يحققها أي فريق في الدوري الإنجليزي خلال بداية العام الميلادي.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 65 نقطة بفارق 15 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس غدا في مباراة أخرى بنفس المرحلة ويمكنه تقليص الفارق مجددا قبل المواجهة المرتقبة بين قطبي مانشستر يوم الأحد المقبل في المرحلة التالية من المسابقة.

ومدد مانشستر سيتي رقمه القياسي في عدد الانتصارات التي يحققها بمختلف البطولات رافعا رصيده إلى 21 انتصارا متتاليا وهو رقم قياسي أيضا لفرق الدوري الإنجليزي.

وواصل مانشستر سيتي مسيرته الرائعة في الموسم الحالي ، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 28 مباراة علما بأن انتصاره اليوم هو الـ25 له في هذه المباريات مقابل ثلاثة تعادلات.

وعادل الفريق الرقم القياسي الخاص به في عدد المباريات المتتالية التي يحافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 28 مباراة متتالية خلال الفترة من 27 أبريل إلى الثالث من ديسمبر 2017 تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني جوسيب جوارديولا أيضا.

ولم يخسر مانشستر سيتي أي مباراة منذ أن سقط أمام مضيفه توتنهام صفر / 2 في 21 نوفمبر الماضي ليكون الفريق حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مختلف البطولات على مدار 101 يوم سترتفع إلى 105 أيام قبل مواجهة الديربي المرتقبة مع جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في المرحلة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

وعلى استاد " الاتحاد" في مانشستر ، أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف من النيران الصديقة ، حيث سجله البلجيكي لياندير ديندونكير مدافع وولفرهامبتون عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني ، وعلى الرغم من السيطرة شبه التامة لمانشستر سيتي منذ بداية المباراة، سجل وولفرهامبتون هدف التعادل بضربة رأس من كونور كوادي في الدقيقة 61.

ولكن مانشستر سيتي انتزع التقدم بالهدف الذي سجله البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 80 إثر تمريرة أخرى من محرز الذي صنع الهدف الأول للفريق أيضا.

ونال محرز المكافأة المناسبة على جهده في المباراة حيث سجل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 90 ثم اختتم جيسوس أهداف اللقاء بهدف ثان له ورابع للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفرض مانشستر سيتي هيمنته على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى وحاصر ضيفه داخل منطقة الجزاء معظم الوقت وإن أظهر الضيوف صمودا دفاعيا واضحا في الدقائق الأولى.

وكسرت النيران الصديقة حاجز الصمت التهديفي في المباراة قبل انتهاء الربع ساعة الأول من المباراة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف مستحق بتوقيع البلجيكي لياندير ديندونكير مدافع وولفرهامبتون عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15 اثر هجمة منظمة لأصحاب الأرض وصلت منها الكرة إلى الجزائري رياض محرز الذي تقدم داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ثم مرر الكرة عرضية وحاول المدافع البلجيكي إبعادها قبل أن تصل لرحيم ستيرلنج المندفع أمام المرمى ولكنه وضعها في مرمى فريقه بطريق الخطأ.

وواصل مانشستر هيمنته على مجريات اللعب وحصاره للضيوف في منطقة الجزاء أو في نصف ملعبهم دون أن تظهر لوولفرهامبتون أي محاولات هجومية باتجاه مرمى البرازيلي إيدرسون.

وشهدت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول إثارة بالغة ؛ حيث ألغى الحكم هدفا سجله إيمريك لابورت لمانشستر سيتي في الدقيقة 44 بداعي التسلل ثم تصدى البرتغالي روي باتريشيو حارس مرمى وولفرهامبتون لضربة رأس خطيرة من مواطنه برناردو سيلفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لينتهي الشوط بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

واستأنف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي على الضيوف مع بداية الشوط الثاني، وكاد كيفن دي بروين يسجل الهدف الثاني للفريق إثر هجمة منظمة للفريق في الدقيقة 51 ولكن الحارس باتريشيو تصدى ببراعة لتسديدة النجم البلجيكي.

كما تصدى باتريشيو لقذيفة مدوية من محرز في الدقيقة 54 ليحافظ على فرص فريقه في العودة في النتيجة.

ولكن وولفرهالمبتون باغت مضيفه بهدف التعادل في الدقيقة 61 بضربة رأس من كوادي اثر ضربة حرة لعبها جواو موتينهو عالية وتقدم إليها كوادي وسط مدافعي مانشستر سيتي واقتنصها برأسه إلى داخل المرمى.

وأثار الهدف حفيظة لاعبي مانشستر سيتي الذين كثفوا من هجومهم في الدقائق التالية ولكن التوتر حال دون نجاحهم في تسجيل هدف التقدم.

وفي المقابل ، كاد أداما تراوري يسجل الهدف الثاني للضيوف من هجمة سريعة في الدقيقة 68 ولكن الحظ عانده كما أهدر الضيوف فرصتين أخريين في الدقيقة التالية وسط اهتزاز واضح في دفاع أصحاب الأرض.

وأهدر ستيرلنج فرصة رائعة لمانشستر سيتي في الدقيقة 74 إثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها محرز من الناحية اليمنى وقابلها ستيرلنج بلمسة مباشرة بعقب القدم ولكن الكرة مرت خارج القائم مباشرة.

وكثف مانشستر سيتي ضغطه الهجومي في الدقائق التالية لكن دفاع وولفرهامبتون واصل صموده كما سدد ستيرلنج قذيفة في الدقيقة 77 ولكن الكرة مرت كالسهم خارج القائم على يسار الحارس.

وأسفر ضغط مانشستر سيتي عن هدف التقدم في الدقيقة 80 إثر هجمة منظمة وتمريرة عرضية زاحفة لعبها محرز من الناحية اليمنى وارتطمت بمدافعي وولفرهامبتون أمام المرمى وتهيأت أمام البرازيلي جابرييل جيسوس الذي سددها قوية لترطم بأحد لاعبي وولفرهامبتون ثم أكملت طريقها إلى الشباك.

ودفع الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعبه الألماني إلكاي جيوندوجان في الدقيقة 81 بدلا من برناردو سيلفا.

وواصل محرز ورفاقه تلاعبهم بدفاع وولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة من المباراة حتى نال محرز المكافأة على جهده الرائع في المباراة حيث أنهى هجمة منظمة للفريق بهدف ثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 90 بتسديدة زاحفة بيسراه.

وألغى الحكم هدفا للفريق سجله جابرييل جيسوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل أن يحتسب الهدف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار).

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