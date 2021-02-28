إنتر يواصل التحليق في الصدارة بثلاثية في جنوه بالدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

واصل إنتر التحليق في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على ضيفه جنوه اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أتالانتا على مضيفه سامبدوريا 2 / صفر، وكالياري على مضيفه كروتوني بنفس النتيجة، فيما تغلب أودينيزي على ضيفه فيورنتينا 1 / صفر.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه ميلان، الذي يحل ضيفا على روما في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد جنوه، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ السادس من يناير الماضي، عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة الأولى، محرزا هدفه الثامن عشر في البطولة هذا الموسم، في المركز الثاني بقائمة الهدافين، بفارق هدف وحيد خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس.

وأضاف ماتيو دارميان الهدف الثاني في الدقيقة 69، ثم سجل (البديل) التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وحافظ أتالانتا على صحوته في البطولة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، بتغلبه 2 / صفر على مضيفه سامبدوريا في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 46 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد سامبدوريا، الذي حقق فوزا وحيدا من مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، عند 30 نقطة في المركز العاشر.

افتتح الأوكراني روسلان مالينوفسكي التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 40، فيما تكفل الألماني روبن جوسينس بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 70.



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