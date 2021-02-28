رونالدو يهز شباك فيرونا ويوفنتوس يكتفي بالتعادل

المصدر: د ب أ

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو سجله التهديفي المميز في مواجهة فريق فيرونا وأحرز هدفا ليقود يوفنتوس إلى التعادل 1 / 1 مع مضيفه فيرونا اليوم السبت في المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز بولونيا على لاتسيو 2 / صفر وتعادل سبيزيا مع بارما 2 / 2 .

وخاض رونالدو اليوم المباراة الثالثة له في مواجهة فيرونا منذ أن ارتدى اللاعب قميص يوفنتوس.

وكان رونالدو هز شباك فيرونا في كل من المباراتين السابقتين بالموسم الماضي حيث تبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة 2 / 1 فيما غاب رونالدو عن المباراة الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي ، والتي انتهت بالتعادل 1 / 1 في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

ومع عودته للمشاركة في مواجهة فيرونا من خلال مباراة اليوم ، هز رونالدو الشباك للمرة الثالثة في ثلاث مباريات له أمام فيرونا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان وبفارق سبع نقاط عن انتر ميلان المتصدر.

ورفع فيرونا رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن بفارق الأهداف فقط أمام ساسولو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 49 وتعادل أنتونين باراك لفريق فيرونا في الدقيقة 78 .

وعاقب بولونيا ضيفه لاتسيو على إهدار ضربة جزاء مبكرة في المباراة وتغلب عليه 2 / صفر في وقت سابق اليوم.

وقفز بولونيا إلى وسط جدول المسابقة بعدما حقق فوزا ثمينا اليوم على لاتسيو 2 / صفر فيما مني لاتسيو بالهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وأهدر شيرو إيموبيلي ضربة جزاء للاتسيو في الدقيقة 17 ، وتلقى الفريق العقاب على إهدار هذه الفرصة للتقدم على مضيفه حيث تلقت شباك لاتسيو هدفين بتوقيع إبراهيما مباي ونيكولا سانسوني في الدقيقتين 19 و65 .

ورفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة ليقفز إلى المركز الحادي عشر وتجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السادس.

وسجل المهاجم إيمانويل جياسي هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخر فريقه سبيزيا بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل ثمين 2 / 2 مع بارما في وقت سابق اليوم.

وأنهى بارما الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما يان كرامو وهيرناني أزيفيدو جونيور في الدقيقتين 17 و25 ولكن سبيزيا رد في الشوط الثاني بثنائية سجلها جياسي في الدقيقتين 52 و72 لينتزع التعادل الثمين.

ورفع سبيزيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 15 نقطة لبارما صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز