روميو يغيب عن ساوثامبتون لنهاية الموسم وأزمة الإصابات تتفاقم

المصدر: رويترز

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون اليوم الجمعة إن لاعب الوسط أوريول روميو سيغيب لنهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل ستتطلب جراحة، وشارك روميو، الذي أثار إعجاب أنصار ساوثامبتون منذ وصوله في 2015 من تشيلسي، أساسيا في 20 مباراة بالدوري الممتاز مع فريق المدرب هازنهوتل هذا الموسم.

وخرج اللاعب الإسباني البالغ من العمر 29 عاما مصابا في الدقيقة 70 من مباراة انتهت بالهزيمة 3-صفر يوم الثلاثاء أمام ليدز يونايتد.

وقال هازنهوتل في مؤتمر صحفي "موسم أوريول روميو انتهى. سيغيب لثلاثة أشهر بعد جراحة يوم الاثنين"، مضيفا:"أصيب بكسر في الكاحل وانتهى الموسم بالفعل بالنسبة له. سيتطلب الأمر ثلاثة أشهر على الأقل قبل عودته".

ولا يرى هازنهوتل أي نهاية لأزمة الإصابات في الفريق حيث سيغيب أيضا المهاجم تاكومي مينامينو المعار من ليفربول عن مواجهة إيفرتون يوم الاثنين بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض كايل ووكر-بيترز وثيو والكوت وإبراهيما ديالو لإصابات في الأسابيع الأخيرة بينما يغيب الثنائي الشاب مايكل أوبافيمي ووليام سمولبون لفترة طويلة.

وقال هازنهوتل "لسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من إصابات لكننا تأثرنا كثيرا بها هذا الموسم".

وبعد أن صعد لصدارة الدوري الممتاز في نوفمبر تراجع ساوثامبتون للمركز 14 ولم يحقق الانتصار في آخر سبع مباريات في المسابقة.

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