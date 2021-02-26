فلامنغو بطلاً للدوري البرازيلي

المصدر: رويترز

أحرز فلامنغو لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم رغم خسارته 2-1 أمام ساو باولو الليلة الماضية، إذ استفاد من تعادل منافسه إنترناسيونال بدون أهداف مع كورنثيانز.

وأنهى فلامنغو المسابقة برصيد 71 نقطة، ليتوج باللقب للموسم الثاني على التوالي، ويتفوق بنقطة واحدة على إنترناسيونال.

وحصد المدرب روجريو سيني لقبه الأول كمدرب في ملعب مورومبي الذي شهد تألقه في مسيرته كحارس مرمى مع ساو باولو.

وقال المدرب البالغ عمره 48 عاما، والذي تولى تدريب فلامنغو في نوفمبر : "(حصد اللقب) لم يكن بالطريقة التي أردتها".

وافتتح لوسيانو التسجيل لساو باولو من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليرفع رصيده إلى 18 هدفا ويتقاسم صدارة هدافي البطولة.

وأدرك برونو هنريك التعادل للبطل بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن بابلو أعاد التقدم لساو باولو بعد ذلك بثماني دقائق.

وقال دييغو لاعب وسط فلامنغو "كانت معاناة حقيقية".

وأضاف "هذا الفريق يستحق (اللقب) حقا بسبب ما فعلناه. اللقب يتحدث عن شخصيتنا ونحن الأبطال. من الصعب حصد اللقب في موسمين متتاليين لذا الآن سنبدأ احتفالاتنا".

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