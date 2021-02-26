تأهل صعب لـ "ميلان" للدور الـ 16 بالدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

تأهل إلى دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض بعد تعادله 1-1 مع ضيفه رد ستار بلغراد أمس الخميس، إذ لعب الفريق الصربي بعشرة لاعبين في آخر 20 دقيقة لتصبح النتيجة الإجمالية 3-3.

وتقدم ميلان بعد تسع دقائق باستاد سان سيرو عندما نفذ فرانك كيسي ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على مارك جوبيلييتش.

لكن للمرة الثالثة في المواجهتين أدرك رد ستار التعادل إذ هز الفاردو بن نبهان الشباك في الدقيقة 24 وكان الفريق الضيف أكثر من ند لصاحب الأرض في الشوط الأول.

وحتى بعدما أكمل رد رستار المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما حدث أيضا في الذهاب، عقب طرد جوبيلييتش لحصوله على الإنذار الثاني كان الفريق الأكثر خطورة.

وصمد ميلان أمام ضغط منافسه ليحجز مكانه في الدور التالي واستمر الأداء غير المقنع من فريق المدرب ستيفانو بيولي، حيث لم يفز في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات.

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