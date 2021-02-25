إنتر ميلان يفرض فقاعة طبية حول لاعبيه بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

من المقرر أن يدخل فريق إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، في فقاعة طبية بعدما تبين إصابة بعض المسؤولين البارزين بالنادي وأعضاء من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس "(إنتر) يعلن أن اثنين من المديرين، اليساندرو انطونيلو وجوزيبي ماروتا ومدير الكرة بييرو اوسيليو ومحامي النادي انيلو كابيليني وعضو بالجهاز التقني جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية (لفيروس كورونا المستجد)"، مشيرا إلى أن الفريق "سيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".

ويلتقي إنتر ميلان مع جنوه يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي تتجه فيه مباراة تورينو مع ساسولو غدا الجمعة نحو الإلغاء بسبب تزايد حالات الإصابة بالعدوى في صفوف تورينو.

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