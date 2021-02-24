موسيالا لاعب بايرن يختار اللعب لمنتخب ألمانيا بدلا من إنجلترا

المصدر: رويترز

قال جمال موسيالا لاعب وسط بايرن ميونيخ الشاب اليوم الأربعاء إنه قرر اللعب في المستقبل لمنتخب ألمانيا لكرة القدم بدلا من إنجلترا بعد جلسة نقاش مع يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 17 عاما أصغر لاعب إنجليزي يسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا عندما هز الشباك مع بايرن خلال الفوز 4-1 على لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وبعد ساعات من اللقاء، أعلن موسيالا قرار اختيار منتخب ألمانيا.

وقال موسيالا لمحطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية الألمانية "قلبي مع ألمانيا وقلبي مع إنجلترا. فكرت كثيرا في الأمر لكن في النهاية استمعت إلى مشاعري وأن القرار الصحيح سيكون اللعب لألمانيا".

وقضى موسيالا، المولود في مدينة شتوتجارت الألمانية، أغلب مسيرته في صفوف الناشئين والشباب في تشيلسي بدءا من 2011 وقبل الانتقال إلى بايرن في 2019، لذا هو يملك حق اللعب لمنتخب إنجلترا أيضا.

ولعب موسيالا مع منتخبات الشباب في ألمانيا وإنجلترا لكنه قال إنه دخل في نقاش مع لوف وساعده ذلك على اتخاذ قرار تمثيل ألمانيا.

وقال موسيالا "دخلت في نقاش أمين وجيد جدا مع يواخيم لوف. التقينا في ميونيخ ولقد أظهر لي بوضوح مشواري نحو المنتخب الوطني".

وأضاف أن أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني كان حاضرا أيضا.

وتأهلت ألمانيا إلى بطولة أوروبا هذا العام وستكون مدينة ميونيخ ضمن المدن العديدة المستضيفة لمنافسات المسابقة القارية.

وقال موسيالا "اللعب في أوروبا في ميونيخ يمثل حلما وسأفعل كل شيء ممكن لأكون حاضرا عن طريق تقديم مستويات مميزة".



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