إشبيلية ينتزع المركز الثالث من برشلونة في الليغا بفوز على أوساسونا

المصدر: رويترز

حقق إشبيلية انتصاره الخامس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوزه المقنع 2-صفر على مضيفه أوساسونا أمس الاثنين ليتجاوز برشلونة إلى المركز الثالث في الترتيب.

ومنح المدافع دييغو كارلوس التقدم لفريق المدرب يولن لوبتيغي في الدقيقة 19، بعد أن ارتقى فوق اثنين من المدافعين ليضع الكرة برأسه في المرمى من ركلة ركنية نفذها جوان جوردان.

وضاعف لوك دي يونغ النتيجة في بداية الشوط الثاني بتسديدة بكعب القدم عقب تمريرة عرضية منخفضة من منير الحدادي، وكاد البديل بابو جوميز أن يضيف هدفا ثالثا قرب النهاية لكن الحارس سيرجيو هيريرا تصدى للفرصة.

وجاء الانتصار في وقت مناسب لإشبيلية بعد هزيمته 3-2 بملعبه أمام بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ورفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي تعادل 1-1 بملعبه مع قادش أول أمس الأحد.

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