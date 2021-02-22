قادش يمنع برشلونة من استرجاع بريقه في الليغا

المصدر: د ب أ

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه قادش خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ريال سوسيداد على ديبورتيو ألافيس 4 / صفر، وهويسكا على غرناطة 3 / 2، وتعادل أتلتيك بلباو مع فياريال 1/1.

وتقدم برشلونة بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل أليخاندرو فيرنانديز لقادش في الدقيقة 89 من ركلة جزاء أيضا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، كما رفع قادش رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبهذه النتيجة فشل برشلونة من الثأر من هزيمته أمام قادش 1 / 2 في مباراة الدور الأول.

فرض فريق برشلونة سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع قادش لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ولم تشهد الـ 30 دقيقة الأولى من اللقاء أية محاولات خطيرة باستثناء تسديدتين للأرجنتيني ليونيل ميسي تصدى لهما الحارس جيرمياس ليدسما حارس قادش ببراعة.

وشهدت الدقيقة 32 تسجيل برشلونة لهدف التقدم من ركلة جزاء نفذها ميسي إثر قيام إسحاق كارسيلين، لاعب قادش، بعرقلة بيدرو جونزاليس لوبيز داخل منطقة الجزاء.

وجاءت أخطر فرص قادش في الدقيقة 34 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة جزاء برشلونة أبعدها جيرارد بيكيه لتصطدم بروبين سوبرينز لاعب قادش قبل أن تمر بجوار القائم الأيمن للحارس مارك أندريه تير شتيجن.

وفي الدقيقة 39 ألغى الحكم هدفا لفريق برشلونة بعدما مرر ميسي كرة بينية إلى فرينك يدي يونج الذي سدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه ولكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

في الدقيقة 44 ألغى الحكم هدفا آخر لبرشلونة عندما توغل سيرجينو ديست بالكرة من الناحية اليمنى ومررها لفرينكي دي يونح الذي سددها لتصطدم بجريزمان ثم الحارس قبل أن تصل إلى بيدرو جونزاليس الذي سددها إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل غريزمان.

باستثناء تلك الفرص لم يشهد أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

واستمرت سيطرة برشلونة على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف ثان، في المقابل واصل فريق قادش اعتماده على طريقته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ولم يكن هناك أي تواجد هجومي لفريق قادش في هذا الشوط، باستثناء الفرصة التي سجل منها قادش هدف التعادل، في المقابل تسابق الثلاثي ميسي وعثمان ديمبلي على إهدار الفرص.

وجاءت أبرز فرص برشلونة في هذا الشوط في الدقيقة 60 عندما لعبت كرة خلف مدافعي قادش استلمها ميسي داخل منطقة الجزاء ومررها إلى غريزمان لحظة خروج ليدسما من مرماه لكن الحارس تألق وتصدى لتسديدة جريزمان.

وكاد برشلونة أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85 عندما استلم ريكي بوج الكرة على حدود منطقة جزاء قادش ليسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس ليدسما بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 88 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق قادش بعدما قام كليمونت لونجليه بالتدخل بقوة مع روبين سوبرينو داخل منطقة الجزاء ليسددها أليخاندرو فيرنانديز بنجاح إلى داخل المرمى في الدقيقة 89.

ضغط برشلونة بكل قوة بحثا عن تسجيل هدف الفوز لكنه اصطدم بدفاع قوي من لاعبي قادش لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل 1/1.

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