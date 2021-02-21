مارتينيز ولوكاكو يقودان إنتر لفوز رائع في القمة

المصدر: رويترز

أحرز لاوتارو مارتينيز هدفين وأضاف زميله روميلو لوكاكو هدفا ليقودا إنتر ميلان للفوز 3-صفر على غريمه ميلان في قمة ميلانو باستاد سان سيرو اليوم الأحد ليتقدم فريق المدرب أنطونيو كونتي بأربع نقاط على منافسه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ إنتر المباراة بشكل مثالي عندما أرسل لوكاكو تمريرة عرضية إلى مارتينيز شريكه في الهجوم ليهز الشباك بعد خمس دقائق.

وحافظ سمير هاندانوفيتش على آمال إنتر بإنقاذ ثلاث فرص خطيرة في بداية الشوط الثاني من بينهم محاولتان من زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان إنقاذ هذه الفرص حاسما إذ أضاف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 57 ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم ويمنح فريقه بعض الراحة.

وحسم لوكاكو فوز إنتر الرابع على التوالي في الدوري بهدف رائع في الدقيقة 66 ليرتفع رصيد فريقه إلى 53 نقطة متقدما بأربع نقاط على ميلان بعدما خاض كل منهما 23 مباراة.

وأبلغ مارتينيز شبكة دازون "عانينا كثيرا هذا الموسم بعد خروجنا المبكر من كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

"الفوز بالدوري هو الهدف الوحيد المتبقي ونكافح من أجله. نحن سعداء بتقدمنا على الجميع".

ولأول مرة منذ أبريل 2011 يلتقي الفريقان وهما في أول مركزين في الدوري حيث يسعيان لإنهاء هيمنة يوفنتوس على اللقب في آخر تسعة مواسم.

كما كانت المواجهة الأولى بين لوكاكو وإبراهيموفيتش منذ مشاجرتهما في كأس إيطاليا الشهر الماضي وهو ما دفع الاتحاد الإيطالي للتحقيق في الواقعة.

وفي الوقت الذي خرج فيه إبراهيموفيتش غاضبا في الشوط الثاني تألق لوكاكو.

وصنع المهاجم البلجيكي الهدف الأول لمارتينيز حيث كان التعاون السادس بينهما لتسجيل هدف هذا الموسم.

ولم يستطع ميلان هز شباك الحارس المخضرم هاندانوفيتش والذي أنقذ كرة بقبضة يده من إبراهيموفيتش في الشوط الثاني.

وتصدر لوكاكو المتألق قائمة هدافي الدوري متفوقا بهدف على كريستيانو رونالدو إذ رفع رصيده إلى 17 هدفا عندما جعل النتيجة 3-صفر.

وأبلغ ستيفانو بيولي مدرب ميلان شبكة دازون "للأسف لم نستطع إدراك التعادل عندما كنا مسيطرين على المباراة".

وأضاف "في الشوط الثاني اتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل. هاندانوفيتش لم ينقذ هذا العدد من الفرص منذ فترة طويلة. اليوم لم نستطع إدراك التعادل بسبب حظنا السيء، وليس بسبب الافتقار للكفاءة".



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