أوساكا نجمة بطولات جراند سلام

المصدر: د ب أ

أكدت لاعبة التنس اليابانية ناعومي أوساكا، 23 عاما، بعد فوزها باللقب الرابع لها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، أنها تنطلق بسرعة هائلة على طريق أبرز لاعبات التنس في التاريخ.

وتوجت أوساكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد فوزها على الأمريكية جينيفر برادي أمس السبت في المباراة النهائية للبطولة ليكون اللقب الثاني لها في أستراليا المفتوحة مقابل لقبين في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) .

ورفعت أوساكا بهذا رصيدها إلى أربعة ألقاب من أربع مباريات نهائية خاضتها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى خلال مسيرتها الرياضية حتى الآن.

وبرهنت أوساكا أنها تمتلك مقومات النجومية في عالم اللعبة.

ولدى سؤالها عما إذا كان الفوز بهذا اللقب الرابع سيغير شيئا بشأن وضع الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، 39 عاما، كواجهة لرياضة التنس على مستوى السيدات، أجابت أوساكا: "لا، على الإطلاق".

ويلمح السؤال بالطبع إلى أن أوساكا تتقدم بثبات على طريق سيرينا وأنها ستصبح الوجه الجديد للعبة في السنوات المقبلة.

وقال نجم التنس السابق بوريس بيكر الخبير الحالي في "يوروسبورت" إن أوساكا هي خليفة سيرينا وأنها ستصبح "النجمة الكبيرة" المقبلة في عالم التنس.

وكانت أوساكا المصنفة الثالثة للبطولة (أستراليا المفتوحة) أطاحت في طريقها للقب بالأمريكية المخضرمة سيرينا المصنفة العاشرة للبطولة حيث تغلبت عليها 6 / 3 و6 / 4 في الدور قبل النهائي للبطولة.

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