مانشستر يونايتد يعتزم التفاوض مع كافاني حول تمديد عقده

المصدر: د ب أ

أكد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيتحدث مع مهاجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني للحديث حول تمديد عقده مع الفريق.

ولم يسافر كافاني إلى مدينة تورينو الإيطالية لخوض المباراة التي فاز بها الفريق على حساب ريال سوسيداد 4 / صفر، أمس الخميس، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث غاب بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن كافاني / 34 عاما/ وقع على عقد لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر، فيما أكد سولشاير على وجود محادثات مع اللاعب لتمديد عقده مع الفريق.

وقال سولشاير، الذي سيقيم إصابة كافاني في تدريبات الفريق غدا السبت، في تصريحات نقلتها الشبكة البريطانية: "أستطيع القول بأن كافاني قام بعمل جيد معنا، لقد انبهرت بما قدمه للفريق واندماجه السريع معنا".

وأضاف: " سنجلس معه ونتحدث عن الأمر في المستقبل القريب، لنعلم ما يخطط له وما نخطط له نحن كفريق، يجب عليك دائما الحديث للاعبين حول موقفهم وعقودهم، نحن سعداء للغاية بما فعله مع الفريق".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز