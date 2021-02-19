ليفربول يعلن غياب فابينيو عن لقاء الديربي أمام إيفرتون

المصدر: د ب أ

أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة غياب فابينيو عن صفوف الفريق في مباراة الديربي المرتقبة أمام إيفرتون غدا السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى احتمالات تواجد نابي كيتا ضمن قائمة الفريق للمباراة.

ويغيب نابي كيتا عن صفوف الفريق منذ ديسمبر الماضي، حيث كانت آخر مباراة شارك فيها، التي انتهت بفوز ليفربول على كريستال بالاس 7 / صفر، لكن النادي كشف عبر موقعه الرسمي أن اللاعب عاد للتدريبات الجماعية.

وتأكد أيضا غياب فابينيو، الذي غاب عن مباراتي ليستر سيتي ولايبزج الألماني بسبب إصابة عضلية، عن مباراة الغد.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة الغد :"نابي تدرب بالأمس مع الفريق، لذا سنرى. فابينيو لم يتدرب شأنه شأن بقية المصابين الآخرين. لقد اقترب وميلنر وجوتا من العودة، ولكنهما لن يكونا جاهزين غدا".

وعن لاعب خط الوسط الغيني، أضاف كلوب :"كان من الممكن أن نضم نابي كيتا لقائمة مباراة لايبزج، ولكن لم يكن من المنطقي أن نفعل ذلك لأنه لم يتدرب مع الفريق قبلها سوى ليومين فقط. فضلنا بقاءه في ليفربول والتدرب بجدية ليومين آخرين، ولكن لسوء الحظ مرض ولم يستطع التدرب".

وأضاف كلوب :"لقد شارك في تدريب الأمس، ولكني لست متأكدا بعد من مدى جاهزيته. لا نريد أن نخاطر به بعد الإصابات التي تعرض لها. هل سيكون جاهزا للعب بضع دقائق في مباراة الغد؟ لا أعلم. سننظر في الأمر، وإذا رأينا أنه من الأفضل ألا يشارك في المباراة سنتخذ هذا القرار ليحظى بوقت أطول للتدرب قبل العودة إلى المباريات".

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