توليسو لاعب وسط بايرن يغيب ثلاثة أشهر بسبب إصابة عضلية خطيرة

المصدر: رويترز

قال هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ إن لاعب الوسط كورنتين توليسو سيغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد خضوعه لجراحة اليوم الجمعة بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التدريبات.

وأصيب الدولي الفرنسي في المران يوم الخميس بينما كان يحاول التسديد على المرمى وحيدا وبدون أي تدخل من لاعب آخر. ومن المتوقع أن يغيب لنهاية الموسم.

وقد تثير هذه الإصابة أيضا الشكوك بشأن قدرته على المشاركة في بطولة أوروبا المقررة في يونيو حزيران المقبل.

وقال فليك في مؤتمر صحفي "خضع بالفعل لجراحة. إنها إصابة عضلية خطيرة في الفخذ الأيسر. تمزق عضلي. أصبنا جميعا بصدمة في المران.

"نتوقع أن يغيب لثلاثة أشهر وأتمنى سرعة تعافيه.

"كان يحاول التسديد على المرمى وسقط على الأرض وهو يتألم بشدة".

وطاردت الإصابات توليسو خلال مسيرته وغاب لعدة أشهر في نهاية الموسم الماضي وأيضا في بداية الموسم الحالي بسبب إصابة في الكاحل ومشاكل عضلية.

وتوليسو البالغ من العمر 26 عاما هو أحدث الغائبين في بايرن بعد توماس مولر وبنجامين بافارد اللذين دخلا الحجر الصحي قبل أيام قليلة عقب الإصابة بفيروس كورونا.

ويتفوق بايرن، الذي يحل ضيفا على اينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني غدا السبت، بفارق خمس نقاط في الصدارة على رازن بال شبورت لايبزيج الثاني.

وسيواجه مضيفه لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأسبوع المقبل.

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