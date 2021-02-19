دولي الريشة الطائرة يؤجل بطولات مؤهلة للألعاب الأولمبية

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة اليوم الجمعة إن اللاعبين سيكون أمامهم حتى 15 يونيو لحجز أماكنهم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو الصيف القادم بعد تأجيل عدد من بطولات اللعبة المؤهلة للدورة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وتأجلت بطولة ماليزيا المفتوحة التي كانت مقررة ما بين 31 مارس آذار والرابع من أبريل نيسان لتقام ما بين 25 و30 مايو في حين تأجلت بطولة ماليزيا للأساتذة حتى إشعار آخر.

وتأجلت بطولة سنغافورة المفتوحة لمدة شهرين لتقام ما بين الأول والسادس من يونيو .

وقال الاتحاد الدولي للعبة في بيان "من خلال تحديد موعدين جديدين لبطولتي ماليزيا المفتوحة وسنغافورة المفتوحة يؤكد الاتحاد تأجيل بطولتي اندونيسيا للأساتذة 2021 واندونيسيا المفتوحة 2021 أيضا".

وكان من المفترض أن يحدد التصنيف الدولي في نهاية أبريل نيسان اللاعبين المؤهلين للمنافسة في أولمبياد طوكيو الصيفي لكن بعد تأجيل هذه البطولات تقرر أن يحسم التأهل للدورة الصيفية في 15 يونيو على أن تكون بطولة سنغافورة المفتوحة أخر بطولة مؤهلة للألعاب.

ومن المقرر أن يتواصل التنافس على التأهل للألعاب الأولمبية من خلال بطولة سويسرا المفتوحة في مارس المقبل.

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