إلغاء موسم الدرجة السادسة في إنجلترا

المصدر: رويترز

قالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن موسم 2020-2021 للدرجة الخامسة سيتم استكماله، بينما سيتم إلغاء موسم الدرجة السادسة للمجموعتين الشمالية والجنوبية.

واجتمعت الفرق لتحديد موقف الموسم، بعد إبلاغ العديد من الأندية عن عدم قدرتها على استكمال المسابقة بسبب التأثير المالي لجائحة كورونا.

وعانت بطولات الهواة بدون إيرادات يوم المباراة، في ظل حظر حضور الجماهير.

وكان يجب تصويت 51% من الأندية على إلغاء موسم الدرجة الخامسة، لكن 7 من 23 فريقا صوتت لصالح الإلغاء.

وجاءت نتيجة التصويت في الدرجة السادسة 24 مقابل 19.

وقال المنظمون في بيان "الإدارة ستقدم نتيجة التصويت إلى الاتحاد الإنجليزي لاعتمادها. هذا سيتضمن موقف الصعود والهبوط أيضًا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز