اجتماع طارئ للكاف لحسم موقف أندية جنوب أفريقيا في البطولات القارية

المصدر: د ب أ

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، وذلك لحسم موقف أندية جنوب أفريقيا المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وذكر (كاف) في بيان رسمي، حصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) علي نسخة منه، أمس الخميس، أن الاجتماع سيعقد عن بعد تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور الاتحاد الجنوب أفريقي وممثلين عن أندية صن داونز وكايزر تشيفز المشاركين بالنسخة الحالية في دوري أبطال أفريقيا وأورلاندو بايرتس المشارك في بطولة الكونفدرالية.

وأوضح كاف أن العديد من الأندية أبدت قلقها في الفترة الأخيرة من السفر إلى جنوب أفريقيا أو استقبال فرق من هناك، في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويتناول الاجتماع وضع حلول للازمة الخاصة بمشاركات الفرق الثلاثة في البطولات القارية بحضور لجان المسابقات والطيران واللجنة الطبية.

وكانت مباراتا شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز وكذلك الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قد تم تأجيلهما إلى أجل غير مسمى بسبب صعوبة تحديد موعد ومكان لإقامة المباراة بسبب مخاوف من سلالة جديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

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