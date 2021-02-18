إنتر يصطدم بميلان في قمة مباريات الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

يسعى إنتر ميلان إلى توسيع الفارق بينه وبين ميلان في صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم، في لقاء الفريقين يوم الأحد المقبل في مباراة ديربي مدينة ميلانو بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

ويريد ميلان استعادة صدارة جدول الترتيب، التي فقدها مؤخرا، لاسيما وأنه احتل الصدارة في أغلب فترات هذا الموسم.

وتصدر ميلان جدول الترتيب منفردا منذ منتصف أكتوبر الماضي، بعد فوزه على إنتر ميلان 2 / 1 في أول ديربي هذا الموسم.

ولكن الفريق تعرض لهزيمة صادمة أمام سبيزيا صفر / 2 في الجولة الأخيرة، وفاز إنتر ميلان على لاتسيو 3 / 1 ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة.

وقال سيتفانو بيولي مدرب ميلان :" الخسارة أمام سبيزيا كان من الممكن أن تصبح مشكلة إذا خسرنا ونحن نلعب بطريقتنا. ولكننا لم نلعب كما اعتدنا".

ويتعين على ميلان أن يستعيد مستواه عندما يلتقي مع ريد ستار في بلجراد في وقت لاحق اليوم بالدوري الأوروبي.

وقال بيولي :" ندخل جزء مهما للغاية من الموسم. ينتظرنا العديد من المباريات الصعبة والحاسمة، في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي. يجب أن نكون مستعدين.. سنبدأ التفكير في مباراة الديربي غدا الجمعة".

ولا توجد التزامات أوروبية تنتظر إنتر ميلان بعد أن ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وهو ما قد يمكنه من الحفاظ على طاقته لما تبقى من مباريات هذا الموسم.

واستمتع أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان بالفوز الصعب على لاتسيو 3 / 1، بهدفي روميلو لوكاكو حيث عزز الفريق صدارته لأكثر الفرق تسجيلا للأهداف هذا الموسم بـ 54 هدفا حتى الآن.

وقال كونتي :" نظهر قوة عقلية كبيرة وتماسك معين. سعيد بشكل خاص للاعبين، ولكن يجب أن تكون هذه نقطة بداية لنا لأننا لم نصل لما نريده بعد".

وأضاف :"وإلا ،فإن كل هذا العمل الذي نقوم به سيذهب هباء. المباراة التالية هي الديربي، ومن الأفضل أن تدخل المباراة وأنت متقدم عليهم. ستكون مباراة عظيمة بين فريقين لديهما طموحات كبيرة".

ومما يزيد المباراة إثارة، تحدي تسجيل الأهداف بين لوكاكو، الذي سجل هدف في الديربي في أكتوبر الماضي، وبين زلاتان إبراهيموفيتش، هداف ميلان والذي حسم اللقاء بتسجيل هدفين.

وسجل أيضا لوكاكو وإبراهيموفيتش، اللذان لعبا سويا في مانشستر يونايتد، في مباراة دور الثمانية بكأس إيطاليا والتي فاز بها إنتر 2 / 1 في أواخر شهر يناير الماضي، والتي شهدت مشادة كلامية حامية بين اللاعبين.

ومنذ ذلك الحين، تخطى إبراهيموفيتش /39 عاما/ تسجيل أكثر من 500 هدف في مسيرته مع الأندية، بينما سجل لوكاكو في الجولة الماضية هدفه رقم 300 في مسيرته.

ويتصدر لوكاكو ترتيب هدافي الدوري برصيد 16 هدفا متساويا مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بينما سجل إبراهيموفيتش 14 هدفا متساويا مع شيرو إيموبيلي قائد لاتسيو.

وفي باقي المباريات التي تقام يوم الأحد، يلتقي روما، صاحب المركز الثالث، مع بينفينتو. ويلعب أتالانتا مع نابولي، بينما يلتقي بارما مع أودينيزي.

ويلتقي يوفنتوس، حامل اللقب، مع كروتوني يوم الاثنين في ختام مباريات الجولة.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بفارق ثماني نقاط عن المتصدر، وله مباراة مؤجلة، فيما يقبع كروتوني في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

وفي أكتوبر الماضي، تعادل كروتوني 1/1 مع يوفنتوس، الذي استأنف موسمه المتذبذب بالخسارة أمام نابولي في الجولة الماضية، كما قدم مستوى سيئا في البرتغال أمس الأربعاء بعد أن خسر أمام بورتو1 / 2 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وتفتتح منافسات هذه الجولة غدا الجمعة حيث يلتقي فيورنتينا وسبيزيا، وكالياري وتورينو، فيما يلتقي لاتسيو مع سامبدوريا، وجنوه مع فيرونا، وساسولو مع بولونيا بعد غد السبت.

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