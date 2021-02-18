هالاند: "ثلاثية" مبابي في برشلونة ألهمتني تسجيل "ثنائية" في إشبيلية

المصدر: رويترز

قال إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند إن ثلاثية كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة ألهمته لتسجيل هدفين في مرمى أشبيلية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وخطف الفرنسي مبابي الأنظار مساء أول امس الثلاثاء عندما أحرز ثلاثة أهداف في الفوز الكبير 4-1 على برشلونة، لكن هالاند ترك بصمته بهدفين رائعين في انتصار دورتموند 3-2 في إشبيلية.

وأبلغ المهاجم النرويجي البالغ عمره 20 عاما الصحفيين "كان من الجيد تسجيل الهدفين، أحب دوري أبطال أوروبا وعندما شاهدت مبابي يسجل ثلاثية منحني الحافز لشكره.

"أحرز بعض الأهداف الجميلة وتعززت معنوياتي بما فعله".

ورفع هالاند رصيده إلى 18 هدفا في 13 مباراة في دوري الأبطال، وأصبح في طريقه لتجاوز مبابي كأكثر لاعب أحرز أهدافا في البطولة قبل بلوغ 21 عاما.

وسجل مبابي، البالغ عمره 23 عاما، 19 هدفا في دوري الأبطال قبل بلوغه 21 عاما ويحتفل هالاند بعيد ميلاده في يوليو.

وأظهر المهاجم النرويجي إمكاناته بتسجيل ثمانية أهداف في دور المجموعات مع سالزبورغ وانتقل إلى دورتموند في يناير 2019 مقابل 20 مليون يورو.

وأحرز هالاند عشرة أهداف في سبع مباريات مع دورتموند في دوري الأبطال ليتفوق على روي مكاي من حيث تسجيل عشرة أهداف مع فريق واحد في عدد أقل من المباريات في البطولة.

وهز الهولندي مكاي الشباك عشر مرات في عشر مباريات مع بايرن ميونيخ ما بين 2003 و2004.

وأصبح هالاند أحد أبرز اللاعبين المرغوبين في أوروبا، ومن المؤكد أن الثنائية في مرمى إشبيلية ستزيد سعره.

وأجاب المهاجم الشاب، الذي يتحدث قليلا، عن اهتمام ريال مدريد به "من الجيد أن يرغب أحد في ضمك".

وكان دورتموند فاز 2-1 على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر في الموسم الماضي قبل أن يودع البطولة في مباراة الإياب، وشدد هالاند على أن فريقه لا يجب أن يشعر بالرضا قبل استضافة إشبيلية الشهر المقبل.

وأضاف "أحرزنا ثلاثة أهداف خارج ملعبنا وهذا مهم لكن يجب أن نهاجم في أرضنا أمام إشبيلية للاستمرار في البطولة".

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