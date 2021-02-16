ألابا يقرر الرحيل عن بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

قال النمساوي ديفيد ألابا، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه قرر مغادرة الفريق مع نهاية عقده بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضاف ألابا: "قررت الرحيل عن بايرن ميونخ بحلول نهاية الموسم ومحاولة تجربة جديدة".

وتابع: " بوضوح لم يكن ذلك قرارا سهلا، أنا هنا منذ 13 عاما وهذا الفريق يعني لي الكثير".

ولم يقرر ألابا بعد وجهته الجديدة، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير أن ريال مدريد الإسباني هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب النمساوي.

ولم يصل ألابا وبايرن ميونخ إلى اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب، وذلك رغم المفاوضات بينهما، حيث سحب الفريق البافاري عرضه الأخير.

وكان المدافع النمساوي انضم إلى فريق أقل من 19 عاما في عام 2008 قادما من أوستريا فيينا، قبل أن يلعب مباراته الأولى مع الفريق في عام 2010، لينتقل لاحقا إلى هوفنهايم، على سبيل الإعارة. ثم عاد إلى بايرن ميونخ ليصبح واحدا من أهم نجوم الفريق.

وكان ألابا جزء من ثلاثية الفريق مرتين موسمي 2012/2013 و2019/2020، كما حقق لقب الدوري الألماني تسع مرات وكأس ألمانيا ست مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرتين.

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