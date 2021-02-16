ويستهام يزيح ليفربول من المربع الذهبي للبريميرليغ بفوز على شيفيلد

المصدر: د ب أ

تقدم فريق ويستهام يونايتد إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد 3 /صفر أمس الاثنين بالمرحلة الرابعة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام بهدف سجله ديكلان رايس من ضربة جزاء في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي عيسى ديوب الهدف الثاني في الدقيقة 58 ثم اختتم ريان فريدريكس التسجيل في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ويستهام إلى 42 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد شيفيلد عند 11 نقطة في المركز الأخير.

وأزاح ويستهام ليفربول عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وإن كان مؤقتا بانتظار مباراة تشلسي مع نيوكاسل لاحقا، محققا فوزه الثاني عشر هذا الموسم.

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