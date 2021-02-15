عودة المنافسات الأوروبية ومباريات الديربي في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا

المصدر: د ب أ

يترقب عشاق الكرة الأوروبية عودة منافسات بطولتي الأندية خلال هذا الأسبوع حيث تنطلق مباريات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ودور الــ32 للدوري الأوروبي، كما تسلط الأضواء على مباريات الديربي في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا حيث يلتقي ليفربول مع إيفرتون وبوروسيا دورتموند مع شالكه وميلان مع إنتر ميلان.

وفيما يلي لمحة عن أبرز المنافسات المرتقبة في كرة القدم الأوروبية خلال هذا الأسبوع:

دوري أبطال أوروبا: يتأهب برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

وتعيد المباراة ذكريات المواجهة التي جمعت الفريقين في الدور نفسه من البطولة قبل أربعة أعوام، عندما خسر برشلونة صفر / 4 ذهابا ثم حقق عودة مذهلة بالفوز 6 / 1 في مباراة الإياب لينتزع بطاقة التأهل فائزا بنتيجة إجمالية 6 / 5 .

ويعاني النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان من الإصابة ولن يتمكن من المشاركة في مواجهة فريقه السابق.

كذلك يتطلع ليفربول الإنجليزي إلى النهوض من كبوة تلقي ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي غدا الثلاثاء لايبزج الألماني الذي وصل إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال في الموسم الماضي، وستقام المباراة على ملعب محايد في بودابست، وذلك بسبب القيود المفروضة في ألمانيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

كذلك تشهد منافسات دور الستة عشر مساء الأربعاء لقاء أشبيلية الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني وبورتو البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي.

الدوري الأوروبي: تنطلق منافسات جولة ذهاب دور الــ32 يوخم الخميس المقبل وتتضمن مباريات بنفيكا البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي وريد ستار الصربي أمام ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وليل الفرنسي أمام أياكس الهولندي.

الملاعب المحايدة: تسببت قيود السفر وغيرها في ظل جائحة فيروس كورونا في نقل ثماني مباريات في جولتي الذهاب والإياب ببطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، إلى ملاعب محايدة.

وطبقا لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يكون الفريق صاحب الضيافة ملزما بإيجاد ملعب محايد في حالة عدم إمكانية إقامة المباراة على ملعبه.

وتقام مباراة لايبزج أمام ليفربول في بودابست كما تقرر نقل أربع مباريات في الدوري الأوروبي، من بينها مباراة بنفيكا أمام أرسنال التي ستقام في روما ومباراة سوسييداد أمام مانشستر يونايتد التي ستقام في تورينو.

مواجهة الديربي في الدوري الألماني (بوندسليغا): يستضيف شالكه فريق بوروسيا دورتموند في مباراة الديربي يوم السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

ويحتل شالكه المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد تسع نقاط، ولم يحقق سوى انتصار واحد خلال هذا الموسم، كما عانى بوروسيا دورتموند من تراجع النتائج في الفترة الماضية حيث حقق انتصارا واحدا فقط خلال آخر ست مباريات.

لكن الفوز في مباراة الديربي سيكون له دور كبير في تخفيف ألام جماهير كلا الفريقين.

أما بايرن ميونخ حامل اللقب ومتصدر جدول البوندسليجا، فيلتقي أرمينيا بيليفيلد اليوم الاثنين في ختام المرحلة الحادية والعشرين ثم يحل ضيفا يوم السبت المقبل على آينتراخت فرانكفورت الذي صعد إلى المركز الثالث إثر فوزه على كولون.

مواجهة الديربي في الدوري الإنجليزي الممتاز: يتأهب ليفربول لخوض مواجهة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون مساء السبت المقبل، والتي يسعى من خلالها حامل اللقب إلى العودة لطريق الانتصارات في الدوري بعد ثلاث هزائم متتالية.

كذلك يتطلع إيفرتون إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادل وهزيمة في مباراتيه الماضيتين.

وتشهد المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي أيضا لقاء أرسنال مع مانشستر سيتي مساء الأحد.

ديربي ميلانو ومنافسات الدوري الإسباني: خطف ميلان وجاره إنتر ميلان الأنظار بشكل كبير بعد أن فرض يوفنتوس هيمنته على الكرة الإيطالية لأعوام، ويصطدم الفريقان مع بعضهما البعض في ديربي ميلانو الذي يشهد صراعا قويا على القمة، حيث يحتل إنتر الصدارة برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام ميلان، قبل المواجهة المرتقبة يوم الأحد المقبل.

وفي إسبانيا، يتطلع أتلتيكو مدريد إلى مواصلة تربعه في الصدارة، ويلتقي ليفانتي مساء الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية ثم يلتقي معه مجددا مساء السبت في المرحلة الرابعة والعشرين، بينما يلتقي حامل اللقب ريال مدريد مع بلد الوليد وبرشلونة مع قادش في المرحلة نفسها.



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