اليونايتد يواصل النزيف وأرسنال يستعيد الانتصارات في البريميرليغ

المصدر: د ب أ

واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله المخيب 1 / 1 مع مضيفه ويست بروميتش ألبيون، أمس الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز أرسنال على ضيفه ليدز يونايتد 4 / 2، ووولفرهامبتون على مضيفه ساوثهامبتون 2 / 1، وفولهام على مضيفه إيفرتون 2 / صفر.

ورفع يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 13 نقطة، لكنه ظل في المركز قبل الأخير.

تقدم ويست بروميتش بهدف مفاجىء عن طريق مباي دياني في الدقيقة الثانية، لكن البرتغالي برونو فيرنانديز أحرز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 44.

بهذا الهدف، انفرد فيرنانديز بالمركز الثاني في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بفارق 3 أهداف خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول (المتصدر).

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، عقب فوزه الثمين 4 / 2 على ضيفه ليدز.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد ليدز عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

بادر النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بالتسجيل لأرسنال في الدقيقة 13، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 41، ثم أحرز هيكتور بيليرين الهدف الثالث في الدقيقة 45.

واصل أوباميانغ تألقه عقب تسجيله الهدف الرابع لأرسنال وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 47، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، قبل أن يقلص ليدز الفارق، بعدما أحرز باسكال ستريك وهيلدر كوستا هدفين في الدقيقتين 58 و69 على الترتيب.

وأهدر إيفرتون فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بخسارته صفر / 2 أمام فولهام (المتواضع).

تجمد رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، عند 37 نقطة في المركز السابع، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما ارتفع رصيد فولهام، الذي انتزع انتصاره الأول في المسابقة منذ شهرين ونصف الشهر، إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق سبع نقاط خلف مراكز الأمان.

يدين فولهام بالفضل في تحقيق هذا الفوز للاعبه جوش ماجا، الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 48 و65، لينعش آمال فريقه في البقاء بالدوري الممتاز.

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