يونايتد يتابع هدر النقاط بتعادله مع وست بروميتش

المصدر: أ ف ب

اكتفى مانشستر يونايتد وصيف "جاره" سيتي الذي يتصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادل مخيب للآمال أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون وصيف متذيل الترتيب 1-1 قبل مواجهته الخميس أمام ريال سوسييداد الإسباني في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وذلك ضمن منافسات المرحلة 24 الأحد.

سجل لاصحاب الارض الوافد الجديد مهاجمه السنغالي مباي ديان (2)، فيما أدرك التعادل البرتغالي برونو فرنانديش ليونايتد (44).

وهو التعادل الثاني تواليا ليونايتد في الدوري بعد تعثره على أرضه أمام إيفرتون 3-3 في المرحلة السابقة.

وقدّم وست بروميتش خدمة لسيتي الفائز على توتنهام بثلاثية نظيفة السبت والذي يملك مباراة مؤجلة، ليبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط (53 مقابل 46)، فيما بات فريق "الشياطين الحمر" تحت تهديد ليستر سيتي اذ تساوى معه نقاطا بعد فوز الاخير على حامل اللقب ليفربول 3-1 في اليوم ذاته.

وفشل يونايتد في تكرار فوزه على وست بروميتش في المباراة الاخيرة التي جمعتهما على أرضه في نوفمبر الماضي وانتهت بفوز "مان يونايتد" بهدف نظيف سجله فرنانديش.

وقال مدرب يونايتد أولي غونار سولسكاير "منحنا أنفسنا بداية صعبة"، وتابع "لديك 90 دقيقة للتعويض ولاجراء تعديلات، لذا لا داعي للهلع ولكن لا أعتقد أننا قمنا ببناء هذا الزخم إلا بعد فوات الأوان في الشوط الأوّل".

وأردف سولسكاير الذي شاهد فريقه يتأخر في النتيجة في 8 مباريات من مبارياته الـ 12 خارج ملعبه هذا الموسم "في الشوط الثاني كانت حركة المرور باتجاه واحد، ولكن في بعض اللحظات كان بامكاننا أن نخسر المباراة".

وحافظ فريق "الشياطين الحمر" على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الـ 19 الاخيرة في الدوري خارج أرضه (فاز في 13 وتعادل في 6)، اذ تعود الخسارة الأخيرة أمام ليفربول في يناير عام 2020.

وكان يونايتد يمني النفس بأن يتحضر بشكل أفضل لمواجهة مضيفه سوسييداد في ذهاب الدور الـ32 من "يوروبا ليغ" على ملعب "أليانز ستاديوم" الخاص بيوفنتوس الإيطالي في تورينو، وذلك بسبب منع القادمين من إنجلترا دخول إسبانيا تطبيقا للقيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وعلى ملعب وست بروميتش، باغت أصحاب الارض الضيوف بهدف سريع، وتحديدا في الدقيقة الثانية حيث غالط الوافد حديثا من غلطة سراي التركي المهاجم ديان حارس المرمى الاسباني دافيد دي خيا مستفيدا من تمريرة عرضية من كونور غالاغر ليسجل برأسه هدف التقدم.

وهو أسرع هدف يدك شباك "الشياطين الحمر" منذ يناير 2018 أمام توتنهام هوتسبر.

وكاد أنتوني مارسيال يسجل هدف التعادل بعد تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد لمسها المهاجم الفرنسي وأبعدها المدافع (23).

وبتسديدة رائعة "على الطاير" من القدم اليسرى للبرتغالي فرنانديش اثر عرضية في المنطقة من لوك شوو أدرك "الشياطين الحمر" التعادل (44).

وهو الهدف 14 للبرتغالي هذا الموسم في الدوري.

بدأ الشوط الثاني على وقع استحواذ الضيوف على الكرة، وسرعان ما اعتقد يونايتد انه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد خطأ على القائد هاري ماغواير، إلا ان الحكم عاد عن قرار صافرة ركلة الجزاء بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وتابع يونايتد ضغطه، فحصل على فرصتين وقف للأولى الحارس سامويل جونستون سدا منيعا بتصديه بقدمه للكرة، قبل أن ينوب عنه البديل المدافع دارنل فورلونغ وينقذ بقدمه أيضاً أمام خط المرمى تسديدة من الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (70).

وأبقى دي خيا على آمال فريقه بعدما وقف على دفعتين بمواجهة المنفرد ديان الذي تخلص من ماغواير وسدد ثم أكمل كرته برأسية، كان لهما الاسباني بالمرصاد (78).

وفي الدقائق القاتلة وقف القائم في وجه تسديدة من ماغواير (90+6) وحرم يونايتد من نقطتين ثمينتين لصراعه على اللقب.

وكان ساوثمبتون خسر أمام ولفرهامبتون 1-2 في وقت سابق اليوم في مباراة ثأرية للثاني الذي عوض خسارته قبل ثلاثة ايام أمام منافس اليوم في الكأس المحلية بنتيحة صفر-2 في الدور الخامس.

ويلعب لاحقا اليوم أرسنال مع ليدز يونايتد وإيفرتون مع فولهام.

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