ريال مدريد يثأر من فالنسيا بثنائية بنزيمة وكروس

المصدر: د ب أ

واصل ريال مدريد صحوته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، إثر فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه فالنسيا اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 12، فيما أضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 43.

بتلك النتيجة، ثأر الريال من خسارته القاسية 1 - 4 على يد فالنسيا في مباراة الفريق بجولة الذهاب للمسابقة، التي جرت بملعب (ميستايا)، معقل الفريق الأندلسي.

من جانبه، عمق ريال سوسييداد جراح مضيفه خيتافي، بعدما تغلب عليه 1 صفر في وقت سابق.

رفع سوسييداد، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد خيتافي، الذي حصل على نقطة وحيدة من مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

تقمص السويدي أليكسندر أيساك دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف سوسييداد الوحيد في الدقيقة 30

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