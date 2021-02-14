برشلونة يسحق ألافيس بخماسية

المصدر: رويترز

أحرز ليونيل ميسي هدفين رائعين ليقود برشلونة للفوز 5-1 على ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل أيام من مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم البرتغالي فرانسيسكو تريناكو بهدف لبرشلونة بعد تمريرة إلى الخلف من لاعب الوسط إيلاش موريبا البالغ عمره 18 عاما في ظهوره الأول.

واعتقد ميسي أنه أضاف الهدف الثاني في وقت لاحق قبل إلغاء الهدف بسبب التسلل بفارق ضئيل.

وسجل ميسي بعد ذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم ودخلت بجوار القائم الآخر بشكل رائع.

واستغل لويس ريوخا لاعب ألافيس خطأ من الشاب إيلاش وقلص الفارق في الشوط الثاني لكن برشلونة انتفض وسجل عن طريق ترينكاو، وتسديدة أخرى بعيدة المدى من ميسي، ثم مرر ميسي كرة مذهلة إلى أنطوان غريزمان ووصلت إلى غونيور فيربو ليسجل بسهولة.



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