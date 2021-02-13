نابولي يتغلب على يوفنتوس وينضم للمربع الذهبي بالدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

منحت ركلة جزاء من لورينتسو إنسيني في الشوط الأول الفوز لنابولي 1-صفر على ضيفه يوفنتوس في دوري درجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت ليسقط حامل اللقب لأول مرة في ثماني مباريات بجميع المسابقات ويظل على بعد سبع نقاط من ميلان المتصدر.

وتسبب المدافع المخضرم جورجيو كيليني في ركلة الجزاء بعد تدخل على أمير رحماني في الدقيقة 31 وسدد إنسيني الكرة في الشباك محرزا هدفه 100 مع نابولي بجميع المسابقات.

وكان يوفنتوس بعيدا عن مستواه في الشوط الأول لكنه تحسن بعد الاستراحة وأنقذ أليكس ميريت حارس نابولي فرصة من فيدريكو كييزا.

وافتقر كريستيانو رونالدو للفاعلية أمام المرمى وأهدر فرصة بضربة رأس قرب النهاية ليحقق نابولي الفوز الذي قفز به للمركز الرابع برصيد 40 نقطة متأخرا بنقطتين عن يوفنتوس ثالث الترتيب.

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