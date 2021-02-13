باريس سان جيرمان يهزم نيس ويتصدر الدوري قبل مواجهة برشلونة

المصدر: رويترز

استعد باريس سان جيرمان لرحلته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بالفوز 2-1 على ضيفه نيس اليوم السبت ليتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الإيطالي مويزي كين هدف الفوز بعدما ألغى روني لوبيز في الدقيقة 50 تقدم يوليان دراكسلر لصاحب الأرض في الشوط الأول ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى 54 نقطة من 25 مباراة.

ويتقدم باريس سان جيرمان بفارق الأهداف على ليل، الذي يستضيف بريست غدا الأحد، ويأتي أولمبيك ليون في المركز الثالث وله 52 نقطة.

وبقي نيس في المركز 13 برصيد 29 نقطة من 24 مباراة.

وخاض باريس سان جيرمان، الذي يواجه برشلونة في ذهاب دور الستة عشر يوم الثلاثاء، بدون نيمار وأنخيل دي ماريا المصابين بينما يتعافى ماركو فيراتي من إصابة خلال الفوز 1-صفر على كاين في كأس فرنسا يوم الأربعاء الماضي.

وشارك داكسلر بدلا الإيطالي فيراتي وارتقى لمستوى التوقعات عندما هز الشباك من مدى قريب إذ تابع كرة ماورو إيكاردي المرتدة من القائم في الدقيقة 22.

وزاد نيس إيقاعه بعد الاستراحة وأدرك لوبيز التعادل بتسديدة قوية بعد خطأ نادر في إبعاد الكرة من المدافع ماركينيوس.

وكاد الفريق الضيف أن ينتزع التقدم عند مرور ساعة من اللعب لكن تسديدة أمين غويري اصطدمت بالعارضة.

وفي النهاية سيندم نيس على افتقاره للفاعلية.

فقبل 14 دقيقة من النهاية قفز إيكاردي ليمهد تمريرة كيليان مبابي العرضية إلى كين الذي وضع الكرة بضربة رأس في الشباك محرزا هدفه العاشر في 17 مباراة في الدوري.

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