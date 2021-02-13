أتلتيكو مدريد يفوز على غرناطة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

عزز فريق أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه غرناطة 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد ماركوس لورنتي وأنخيل كوريا في الدقيقتين 63 و75، فيما سجل هدف غرناطة الوحيد يانجل هيريرا في الدقيقة 66.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط أمام ريال مدريد، الذي يواجه بلنسية غدا الأحد.

وتوقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة في المركز الثامن.

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