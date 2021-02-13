سيبما التنزاني يخطف فوزا مهما من فيتا كلوب الكونغولي في أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

خطف سيمبا التنزاني فوزا مهما من مضيفه فيتا كلوب الكونغولي 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل موجالو هدف المباراة الوحيد لسيمبا في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

وحصد سيمبا أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى التي تضم أيضا أندية الأهلي المصري حامل اللقب والمريخ السوداني، إلى جانب فيتا كلوب.

ويواجه الأهلي فريق المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة.

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