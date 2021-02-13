التعادل السلبي يخيم على مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر في أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

خيم التعادل السلبي على مواجهة الزمالك المصري وضيفه مولودية الجزائر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ولم ينجح هجوم الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ويلعب كل من الزمالك ومولودية الجزائر في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا فريقي الترجي التونسي وتونجيت السنغالي، حيث يتقابلان اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة ذاتها.

وجاءت الدقائق الأولى من المباراة خالية من محاولات الفريقين، حيث اكتفيا ببعض المناورات في وسط الملعب، دون تشكيل أي خطورة على مرمى الحارسين، سواء محمد أبو جبل من الزمالك أو عبد القادر صالحي حارس مرمى مولودية الجزائر.

وجاءت أول فرصة خطيرة في المباراة مع حلول الدقيقة 29، حينما استغل أحمد سيد "زيزو" ارتباك دفاع مولودية الجزائر أثناء تشتيت احدى الكرات العرضية، ليسدد في المرمى الخالي من حارسه صالحي، لكن دفاع الفريق الجزائري أبعد الكرة.

وفي الدقيقة 34 سدد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، كرة داخل منطقة الجزاء، ليتصدى لها صالحي ويبعدها إلى رمية تماس.

وتسببت عرضية من عبد القادر بلخير في الدقيقة 40 في ارتباك داخل منطقة جزاء الزمالك، لكن محمد أبو جبل أبعد الكرة قبل وصولها إلى المهاجم سامي فريوي.

وكاد ساسي أن يسجل هدف للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حينما راوغ مدافع مولودية الجزائر خارج منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس صالحي.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى البرتغالي جايمي باتشيكو تغييرين في صفوف الزمالك، حيثدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا والمغربي حميد أحداد بدلا من مروان حمدي وحازم امام.

وفي الدقيقة 59 لعب عبد الله جمعة كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليسددها حميد أحداد بضربة رأس نحو مرمى مولودية الجزائر لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وعاد أحداد ليسدد كرة قوية في الدقيقة 61، لكن كرته هزت الشباك الخارجية لمرمى صالحي.

وأجرى عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، أول تغيير للفريق في المباراة، حيث أخرج اللاعب بلال بن ساحة واعتمد على خدمات توفيق عبادي، فيما دفع باتشيكو بالمغربي بن شرقي بدلا من امام عاشور.

وسدد بن شرقي كرة قوية في مواجهة مرمى صالحي، لكن الأخير تصدي ببراعة لمحاولته في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي تألق الصالحي وأبعد هدفا مؤكدا للزمالك عن طريق حميد أحداد الذي وجه ضربة رأس متقنة لمرماه.

وواصل الزمالك مسلسل إهدار الفرص، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

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